VOLLEY C FEMMINILE. Follonica, un altro passo falso. È crisi

Ancora un passo falso per la Pallavolo Follonica che è adesso in crisi. La formazione femminile di serie C ha perso infatti 3-2 (25-16, 21-25, 21-25, 25-18, 16-18) in casa contro l’Aglianese, dimostrando di essere in un momento davvero negativo. La formazione di Giuseppe D’Auge sembra non saper più vincere, stavolta fa una brutta figura al PalaGolfo. Nel primo set le follonichesi partono bene per concludere il primo set con una vittoria. Un set giocato in maniera brillante, e chiuso positivamente. Tutto al cambio campo faceva presagire tranne un tracollo di un certo tipo. L’Aglianese infatti ha ribaltato l’incontro, vincendo gli altri due volte 25-21. Nel quarto set la Pallavolo Follonica ha però ritrovato la forza per pareggiare i conti e andare sul 2-2. Nel quinto e decisivo set ci sono voluti 18 punti all’Aglianese per chiudere l’incontro e prendersi i due punti.