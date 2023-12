Volley. Cadono Upc e Vp Canniccia. La Jenco tiene alto lo stendardo delle versiliesi

Turno sfortunato quello andato agli archivi per le squadre versiliesi, con l’unica vittoria di giornata che porta la firma della Jenco nel campionato di serie D.

Serie B. In una sfida in cui il livello di alza rispetto alle ultime uscite l’Upc Delta Bevande fa fatica e cade in terra laziale contro il Comcavi secondo della classe: 3-0 (25-17, 25-19, 25-18). Classifica: Toscanagarden 30, Comcavi 27, Invicta 23, Lupi Pontedera 20, Jumboffice 19, Ecosantagata 18, Italchimici 15, Upc Delta Bevande 13, Tomei Livorno 13, Anguillara 11, Prato 10, Lupi Santa Croce 10, Sansepolcro 1, Club Orte 0.

Serie B2. Rimonta due volte il Vp Canniccia ma alla fine non riesce per un pelo a piazzare il colpaccio a Calenzano: 3-2 (25-17, 20-25, 25-23, 14-25, 17-15) che consente di difendere il quinto posto. Classifica: Arezzo 24, Omac Active 24, Magione 23, Prato 23, Vp Canniccia 19, Interclays 18, Rinascita 16, Calenzano 15, Marsciano 13, Wimore 10, Trestina 7, Fenice 6, Fossato 6, Scandicci 6.

Serie C. Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive dell’Oasi che in casa con Livorno cede al quinto set: 2-3 (18-25, 16-25, 25-21, 25-23, 14-16). Classifica: Porcari 18, Cascina 13, Oasi 12, Livorno 11, Casciavola 11, Cecina 10, Donoratico 9, Delfinopescia 8, Follonica 6, Peccioli 5, Robur Massa 2.

Serie D. Nel girone C femminile vince la Jenco che in rimonta batte a domicilio Casciavola 1-3 (25-22, 19-25, 22-25, 18-25). Cade invece l’Oasi in casa con Livorno 0-3 (14-25, 23-25, 16-25). Classifica: Calci 22, Migliarino 22, Lupi Santa Croce 21, Riotorto 21, Sei Rose 18, Grosseto 16, Casciavola 14, Tomei Livorno 11, Jenco 10, Lunigiana 8, Oasi 8, Aglianese 7, Capannoli 6, Orsaro 5. Nel maschile, Camaiore ko 3-0 a Pisa (25-20, 25-20, 25-19). Classifica: Invicta Grosseto 13, Rosignano 11, Cascine Empoli 10, Dream Volley Pisa Migliarino 10, Borgo Rosso 9, Calci 6, Lupi Santa Croce 5, Massa Carrara 4, Camaiore 4, Delfinopescia 3.