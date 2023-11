Volley: Coppa Italia il 27 e il 28 gennaio a Casalecchio. Final four, lo show ritrova l’Unipol Arena

Aspettando di conoscere le squadre che si contenderanno il trofeo, la Lega rende nota la sede: la final four della Del Monte Coppa Italia di SuperLega di Volley torna a Bologna, dopo la toccata e fuga a Roma della scorsa stagione.

La final four Del Monte torna a casa, verrebbe da dire: sarà l’ottava edizione delle ultime undici della Coppa Italia di pallavolo maschile che si disputerà sotto le Due Torri. La manifestazione andrà in scena i prossimi 27 e 28 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio.

"La novità in questo cas è la continuità – racconta il presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi –. Torniamo a organizzare la Coppa Italia a Bologna, città che negli ultimi anni si è dimostrata accogliente nei confronti della pallavolo, e le varie edizioni della Del Monte Coppa Italia tenutesi nel capoluogo emiliano ne sono la prova. L’Unipol Arena, struttura ideale per questo tipo di eventi, sarà ancora il teatro di uno degli eventi di pallavolo più seguito al mondo, nonché di una vera e propria festa sugli spalti". Sarà la sesta volta che il palazzetto di Casalecchio ospiterà la final four.

Si qualificheranno alla final four di Bologna le quattro squadre vincitrici dei quarti, in programma mercoledì 3 gennaio, in gara secca sul campo della meglio classificata alla fine del girone d’andata della SuperLega, che terminerà il 26 dicembre.

Marcello Giordano