VOLLEY. Diffusione Sport, weekend amaro. Domenica al Cavina il ricordo di Elena

Non troppi sorrisi sul campo per le atlete della Diffusione Sport nell’ultimo turno di gare, mentre domenica va in scena alla palestra Cavina la terza festa di Minivolley di questa stagione sportiva. Niente da fare per l’Oreficeria Bonatti, uscita sconfitta con un netto 3-0 (25-21, 25-16, 25-21) in casa del Granarolo Volley in un torneo di Seconda Divisione che ancora si sta dimostrando avaro di soddisfazioni per le ragazze imolesi. Porta a casa il successo il Club Imola nel torneo Under 16 Eccellenza, superando il Dv Titan sul suo campo per 1-3 (6-25, 25-17, 21-25, 19-25) dopo una partita impegnativa anche dal punto di vista mentale. Sconfitta per la Cna Imola nel campionato Under 16, con le azzurre battute 3-2 (11-25, 25-12, 25-20, 21-25, 15-7) al tie-break dal Pgs Welcome in una partita comunque combattuta, recuperata quarto set, giocata con grande determinazione e spirito di squadra dalla formazione allenata dalla coach Sonia Zardi. Nel torneo Under 14 la Pizza Acrobatica è stata sconfitta per 1-3 (25-18, 20-25, 20-25, 18-25) dal Pgs Welcome; dopo un avvio promettente e la vittoria del primo set, gli errori successivi hanno compromesso la prestazione, permettendo alle avversarie di vincere il match. Servirà ancora un po’ di tempo per rodare i meccanismi di squadra. Un successo lo timbra l’Enoteca 1300 battendo per 2-1 la Csi Clai nel derby imolese (25-21, 12-25, 25-11) nel trofeo Benuzzi.

Domenica è tempo di festa di Minivolley, la terza in programma nel calendario di Diffusione Sport. A partire dalle 19:30 alla palestra Cavina le giovani atlete della società imolese si ritroveranno assieme ad altre ragazze di numerose società limitrofe per giocare assieme nel ricordo della piccola Elena Spisni, la bambina scomparsa nel 2015 a cui è tradizionalmente dedicata la giornata.

Luca Monduzzi