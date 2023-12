Volley. Dimitrov va a rinforzare la Smartsystem Fano: "Emozionato di venire a giocare in questo team»

Hristiyan Dimitrov è un nuovo giocatore della Smartsystem Fano. L’opposto di nazionalità bulgara, classe 1999, alto 198 cm, schiaccerà per i colori virtussini prendendo il posto dello slovacco Peter Michalovic. Dimitrov, che proviene dall’Hebar Pazardzhik (Bulgaria), compagine che ha disputato la Champions e dove ha avuto come compagni di squadra Baranowicz, Massari e Sabbi e come allenatore Alberto Giuliani, ha fatto parte in passato della nazionale under 19 e 20, oltre ad aver già girato mezza Europa (Ungheria, Belgio, Islanda e Germania). I tifosi fanesi se lo ricordano perché nell’anno passato ha militato per Parma. Queste le sue prime parole in maglia virtussina: "Sono molto emozionato di venire a giocare a Fano e di fare questa nuova esperienza. Spero di adattarmi quanto prima". Dimitrov scenderà in campo domenica 17 dicembre quando la Smartsystem affronterà in casa Marcianise. La Smartysistem viene dalla sconfitta nel derby con Macerata per 3-0. Uno stop che non è stato digerito dalla società biancorossa che è corsa subito ai ripari. Del resto il club fanese quest’anno ha obiettivi ambiziosi. Intanto la Virtus ha salutato Michalovic con un comunicato via social che dice: "Peter Michalovic non è più un giocatore della Smartsystem Fano. Arrivato a fine settembre in soli due mesi Peter ha saputo trasmettere le sue enormi doti umane e la sua professionilità. Gli auguriamo con profonda stima e affetto le migliori fortune per il proseguio della sua carriera. Good luck Peter!".

b.t.