Volley, doppio esordio ai Romiti. La nuova Querzoli e il derby rosa
B maschile e B1 femminile Alle 16.30 la squadra del presidente Simone Canali parte con San Marino. La Life365.eu, rivoluzionata dopo aver comprato il titolo sportivo, deve vedersela con la Teodora Ravenna.
Allacciate le cinture: riparte oggi il grande carrozzone del volley cadetto. E per Life365.eu e Querzoli sarà un anno ricco di novità e cambiamenti. A cominciare dalla nuova casa della pallavolo forlivese, il Villa Romiti, che ospiterà le gare interne di entrambe le compagini.
Esorcizzata la fatal Verona – Libertas retrocessa dopo il playout, poi ripescata in B1 grazie all’acquisto del titolo sportivo di Rubiera –, Forlì ha reciso il cordone ombelicale con un passato di stenti e rivoluzionato tutto: via coach Biagio Marone, sostituito da Nello Caliendo, e tutte le giocatrici che fecero il disastro; unica superstite dell’epurazione la schiacciatrice Francesca Folli, cui è stata conferita la fascia di capitano. Tra i nuovi innesti spiccano Giulia Picchi e Lara Salvestrini, ambedue ex Amando Volley Santa Teresa di Riva (Messina), l’opposto Rita Arcangeli (Giusto Spirito Rubiera) e il libero Nui Calisesi (Angelini Cesena). Oggi (ore 20.30) la prima recita casalinga della nuova stagione.
Ed è subito... derby: arriva l’Olimpia Teodora Ravenna dell’ex Vittoria ‘Titti’ Balducci, potenziata dagli acquisti di Chiara Boninsegna e Greta Monaco, e il Villa Romiti sarà vestito a festa per spingere la Life365.eu alla vittoria.
Il match di Folli e compagne sarà preceduto (ore 16.30), sempre sul taraflex del Villa Romiti, dal debutto della Querzoli del nuovo corso, quello incarnato dal quadrumvirato degli ex giocatori – Simone Canali (presidente in pectore), Luigi Leoni, Raffaele Casadei (direttore sportivo) e Filippo Santolini –, che ha chiuso l’era del presidentissimo Giovanni Gavelli, insignito di carica onorifica. Nuovi anche il coach Claudio Visani – ribattezzato ‘il lungo’, succede allo storico allenatore Gabriel Kunda che ha guidato ininterrottamente la compagine biancoblù per due lustri – e il libero Matteo Pirazzoli (fermo nell’ultimo anno, ma con trascorsi in A1), giunto a rimpiazzare Marco Berti.
Di fronte alla Querzoli, che in settimana ha festeggiato i suoi primi 50 anni, si staglierà il Titano, griffato Beach & Park Volley e pronto a schierare l’ultimo acquisto Izuchukwu Oforah, 23enne vigoroso martello nigeriano.
