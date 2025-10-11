Volley, doppio esordio ai Romiti. La nuova Querzoli e il derby rosa

Allacciate le cinture: riparte oggi il grande carrozzone del volley cadetto. E per Life365.eu e Querzoli sarà un anno ricco di novità e cambiamenti. A cominciare dalla nuova casa della pallavolo forlivese, il Villa Romiti, che ospiterà le gare interne di entrambe le compagini.

Esorcizzata la fatal Verona – Libertas retrocessa dopo il playout, poi ripescata in B1 grazie all’acquisto del titolo sportivo di Rubiera –, Forlì ha reciso il cordone ombelicale con un passato di stenti e rivoluzionato tutto: via coach Biagio Marone, sostituito da Nello Caliendo, e tutte le giocatrici che fecero il disastro; unica superstite dell’epurazione la schiacciatrice Francesca Folli, cui è stata conferita la fascia di capitano. Tra i nuovi innesti spiccano Giulia Picchi e Lara Salvestrini, ambedue ex Amando Volley Santa Teresa di Riva (Messina), l’opposto Rita Arcangeli (Giusto Spirito Rubiera) e il libero Nui Calisesi (Angelini Cesena). Oggi (ore 20.30) la prima recita casalinga della nuova stagione.

Ed è subito... derby: arriva l’Olimpia Teodora Ravenna dell’ex Vittoria ‘Titti’ Balducci, potenziata dagli acquisti di Chiara Boninsegna e Greta Monaco, e il Villa Romiti sarà vestito a festa per spingere la Life365.eu alla vittoria.

Il match di Folli e compagne sarà preceduto (ore 16.30), sempre sul taraflex del Villa Romiti, dal debutto della Querzoli del nuovo corso, quello incarnato dal quadrumvirato degli ex giocatori – Simone Canali (presidente in pectore), Luigi Leoni, Raffaele Casadei (direttore sportivo) e Filippo Santolini –, che ha chiuso l’era del presidentissimo Giovanni Gavelli, insignito di carica onorifica. Nuovi anche il coach Claudio Visani – ribattezzato ‘il lungo’, succede allo storico allenatore Gabriel Kunda che ha guidato ininterrottamente la compagine biancoblù per due lustri – e il libero Matteo Pirazzoli (fermo nell’ultimo anno, ma con trascorsi in A1), giunto a rimpiazzare Marco Berti.

Di fronte alla Querzoli, che in settimana ha festeggiato i suoi primi 50 anni, si staglierà il Titano, griffato Beach & Park Volley e pronto a schierare l’ultimo acquisto Izuchukwu Oforah, 23enne vigoroso martello nigeriano.