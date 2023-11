Volley femminile serie A2. San Giovanni a caccia del terzo sigillo di fila

Il Palamarignano delle grandi occasioni ospiterà oggi la sfida tra Omag-MT San Giovanni e Offanengo nella prima giornata del girone di ritorno alle ore 17. La vittoria a Costa Volpino di mercoledì sera ha rilanciato le ambizioni delle marignanesi che ora cercano il terzo successo in soli 7 giorni per rilanciarsi nelle parti alte della classifica e credere sempre più nel sono promozione. Muro e difesa hanno ripreso a funzionare, con un servizio efficace, dove gli errori, fatali in alcune partite come a Mondovì, sono diminuiti. Ma il campionato continua ad essere incerto e ricco di sorprese. Nell’occasione oggi questa domenica sarà poi ancora più speciale. La celebrazione della giornata contro la violenza sulle donne sarà ricordata anche in campo prima della gara da parte delle atlete con la collaborazione del pubblico che risponderà con un minuto di "Rumore". Giulia Saguatti capitano della OMAG-MT carica le compagne in vista del match di oggi: "La partita di oggi sarà sicuramente un’altra un’altra battaglia come tutte quelle del girone B, che si è rivelato essere molto competitivo. Offanengo è una squadra che lotta su ogni pallone. Ci ricordiamo bene la prima partita del girone di andata. Noi dobbiamo cercare di recuperare al massimo la nostra condizione fisica perché veniamo da un periodo impegnativo. Anche la trasferta di mercoledì a Costa Volpino è stata difficilissima. Tutte abbiamo speso tante energie per raggiungere il quarto posto e dunque la qualificazione in Coppa Italia. Siamo state bravissime. Ora però dobbiamo provare a recuperare tutte le energie rimaste per giocare questa partita importante, in casa, davanti al nostro pubblico". San Giovanni tenterà di recuperare Nardo, Turco e Caforio.

Luca Pizzagalli