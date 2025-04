Volley Forlì: 50 anni e nuova gestione con ex giocatori nazionali

Il Volley Forlì spegne le sue prime 50 candeline e passa di mano. "Non è un addio, piuttosto il viatico migliore per guardare al futuro, dando spazio a un gruppo di ex giocatori di caratura nazionale, ora imprenditori e professionisti, che hanno accolto la nostra proposta di rinnovamento", spiega Giovanni Gavelli, storico presidentissimo della prima espressione pallavolistica maschile cittadina (ben 19 anni a cavallo tra A1 e A2). "Gestiremo questo passaggio in continuità – aggiunge Gavelli –, giacchè parte degli attuali soci e sponsor, tra i quali il brand Querzoli, rimarranno per dare il giusto contributo di esperienza al nuovo corso".

Il gruppo che ha acquisito la quota di maggioranza della società sarà composto da Simone Canali, imprenditore nel settore degli impianti elettronici di sicurezza e videosorveglianza; Luigi Leoni, imprenditore con esperienze nella nautica, nella moda e nei beni di largo consumo; Filippo Santolini, architetto e amministratore pubblico locale (in giunta a Meldola); infine, Raffaele Casadei, un passato da allenatore e direttore sportivo nonché figura di riferimento della pallavolo in Romagna.

"Siamo entusiasti di questa sfida – affermano in coro i nuovi soci di maggioranza – e grati dell’opportunità che ci è stata data. E’ stato facile trovarci e condividere le nostre idee con la parte storica della società: il legame che ci accomuna è l’amore per questo sport e l’ambizione di rendere il movimento della pallavolo maschile forlivese nuovamente un punto di riferimento".

Idee chiare e pensieri dritti, con tanta voglia di fare. "Lavoreremo sodo in diverse direzioni, con un occhio di riguardo ai giovani e al loro benessere psico-fisico – conclude la nota della nuova dirigenza –, per riportare la prima squadra a livelli nazionali e creare valore, anche sociale, per la città". Presto verranno nominate le nuove cariche sociali, ma il gruppo è già al lavoro da settimane per adeguare la struttura societaria in vista della prossima stagione sportiva.

Nel mentre, stante lo stop agli eventi sportivi disposto dal Coni per domani, giornata in cui si celebreranno le esequie di Papa Francesco, slitta il match della Querzoli, già salva con tre turni d’anticipo, sul campo del fanalino di coda Romagna Banca Bellaria Igea Marina: si recupererà mercoledì 30 (ore 21).

Marco Lombardi