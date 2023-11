Volley. Il Vp Canniccia non si ferma più. Altri tre punti e aggancio al podio

Vola a vele spiegate verso le zone nobili della classifica il Vp Canniccia, che contro un avversario ostico ottiene la seconda vittoria di fila. Risultato positivo anche per la Jenco (serie D), mentre cadono Upc Delta Bevande (B) e Oasi (D).

Serie B. Nel girone F maschile, arriva il terzo ko consecutivo per l’Upc Delta Bevande, sconfitto al quinto set a Prato (25-21, 19-25, 16-25, 25-14, 15-12). Classifica: Comcavi 12, Toscanagarden 12, Lupi Pontedera 12, Grosseto 9, Maxitalia 8, Ecosantagata 6, Foligno 6, Prato 4, Lupi Santa Croce 4, Upc Delta Bevande 4, Anguillara 3, Tomei Livorno 3, Sansepolcro 1, Club Orte 0.

Serie B2. Nel girone G femminile, continua a dare spettacolo il Vp Canniccia che in casa batte 3-1 l’Interclays di Reggio Emilia (25-20, 23-25, 25-18, 25-21) e sale addirittura al secondo postoin classifica. "Vittoria e prestazione importantissimi – commenta coach Stefanini –: tre punti che danno morale e ossigeno. La nostra arma vincente è stata senza dubbio la squadra". Classifica: Prato 10, Rinascita 9, Interclays 9, Vp Canniccia 9, Arezzo 8, Omac Active 7, Magione 7, Calenzano 5, Fenice 4, Marsciano 4, Wimore 4, Trestina 4, Fossato 4, Scandicci 0.

Serie C. Nel girone C, turno di riposo per l’Oasi dopo il ko alla prima giornata. Classifica: Porcari 6, Cascina 6, Delfinopescia 5, Follonica 3, Livorno 3, Casciavola 3, Cecina 2, Robur Massa 1, Peccioli 1, Donoratico 0, Oasi 0.

Serie D. Nel girone C femminile, seconda vittoria di fila per la Jenco che regola 3-0 Capannoli (25-20, 25-19, 25-18). Altra battuta d’arresto invece per l’Oasi che cade in rimonta a Casciavola 3-1 (22-25, 26-24, 25-16, 25-15). Classifica: Migliarino 11, Riotorto 9, Lupi Santa Croce 9, Calci 8, Sei Rose 7, Casciavola 7, Grosseto 7, Tomei Livorno 6, Jenco 5, Capannoli 5, Oasi 5, Lunigiana 3, Orsaro 2, Aglianese 0.