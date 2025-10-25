Volley In Prima Divisione femminile ligure. Il Podenzana Tresana debutta in casa contro la Pro Recco

Questo pomeriggio alle ore 18,30, nella palestra di Barbarasco, la compagine femminile di volley del Podenzana Tresana, targata in questa stagione “Arredamenti Lorenzelli Elisa Group Ptv“, inaugura il proprio campionato di Prima Divisione ligure facendo gli onori di casa alla Pro Recco. Le altre partite in programma che completano il turno inaugurale sono: Admo Lavagna B-Futura Ceparana “B“, Le Fuoritempo Tecnocasa S. Salvatore-Rainbow Spezia “B“, Sestri Levante-Vbc Rapallo, Tigullio Sport Team S. Margherita-Avis Casarza Ligure e Santo Stefano Magra-Usciovolley Ferranda Moconesi.

Nel frattempo il sodalizio presieduto da Marco Storti (nella foto) ha ufficializzato la “rosa” della prima squadra che sarà diretta dal tecnico Iuri Simoncini che si avvarrà della collaborazione del vice Edoardo Casadei. Palleggiatrici: Patrizia Cuffini e Aurora Guastalli. Opposte: Chiara Iavarra. Centrali: Malak Absidi, Shelila Bartoli, Anna La Mattina. Schiacciatrici: Francesca Giannoni, Veronica Giannoni, Rachele Palladini, Angelica Pierini e Sara Serio. Liberi: Giulia Tartaglia e Giada Tonarelli.

Andrea Catalani