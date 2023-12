Volley maschile b2. Riccione e Rimini in trasferta con vista sul derby

Impegni esterni oggi per Lasersoft Riccione ed Emanuel Raggini Rimini in questa nona giornata del girone F di B2. La capolista Lasersoft viaggia verso Potenza Picena (inizio ore 19) e sa che dovrà fare molta attenzione alla New System, squadra che in classifica è a ridosso delle primissime e che non ha avuto problemi la scorsa settimana a piegare la resistenza di Rimini. Fuori casa anche l’Emanuel Raggini, che oggi avrà un compito non facile a Ravenna col Mosaico Jr (ore 18). Per le ragazze di Galli necessaria una reazione in vista del derby proprio con Riccione. Le altre partite: Bluvolley Pesaro – Massa, Filottrano – Collemarino, Pescara – Porto San Giorgio, Teodora Ravenna – Montesilvano, Cervia – Castel Maggiore. La classifica: Lasersoft Riccione 22; Pesaro 20; Collemarino 16; Massa, Potenza Picena e Cervia 15; Porto San Giorgio 14; Mosaico Jr Ravenna 12; Montesilvano 11, Filottrano 10; Pescara 7; Castel Maggiore 5; Emanuel Raggini Rimini 4; Teodora Ravenna 2.