Volley minore. Derby e sfide al vertice, lo ’scherzetto’ del calendario

È sicuramente un turno da ’dolcetto o scherzetto’, quello che attende le squadre modenesi di pallavolo minore: come uno ’spiritello maligno’, il calendario si è sbizzarrito tra sfide al vertice, e derby delicatissimi, che non potranno non esaltare le tifoserie.

In B maschile il programma prevede alla 18 alla Palestra Bursi di Spezzano, la sfida tra le prime due della classe, la Beca Tensped di Bartoli & Bertoli, ed il Cisano Bergamasco trascinato dall’ex Stadium Daniele Albergati: il campionato è ancora lunghissimo, ma l’esito della gara ci dirà molto sulle reali possibilità di entrambe le formazioni.

Non meno intrigante il derby in programma alle 19 alla Palestra Cento Passi di Soliera tra due formazioni con molti problemi come la Tecnoarmet di casa, e la National Villa d’Oro: In casa anche la Kerakoll Sassuolo, che alle 18 al PalaPaganelli vuol riprendere a vincere ai danni dell’Ongina Monticelli, e il Modena Volley, che si gioca una fettina di salvezza contro Asola.

In trasferta solo la sorprendente Mo.Re. Anderlini, attesa in serata sul sempre difficile campo dello Scanzorosciate: trasferta anche in B1 femminile per la Moma Anderlini, che dopo il buon inizio, e due nette sconfitte però con le prime in classifica, saggia le proprie, e le altrui possibilità nella difficile gara a Forlì.

Scandendo di categoria, il torneo di B2 non vuole essere da meno, e per le tre modenesi propone due gare delicatissime: si comincia alle 19, alla palestra Loschi di Soliera, con il derby tra una Hydroplants Soliera 150 lanciatissima, ed una Zerosystem S.Damaso in affanno, per il momento lontana parente della squadra schiacciasassi delle passate stagioni, e con il rischio di trovarsi fuori dai giochi, in caso di nuova sconfitta.

Piena di fascino la sfida in programma alle 20.30 al PalaPanini, tra due squadre del tutto nuove, create in estate come il Modena Volley, e la I Care Cavriago, ma fino ad ora in testa imbattute: la gara ci dirà se quella di Faietti (foto) e socie è vera gloria, o intelligente sfruttamento del calendario facile.

Riccardo Cavazzoni