Volley minore. Villa d’Oro, c’è Piacenza per il riscatto

Dopo gli scossoni alle classifiche dovuti ai risultati dello scorso week end, i tornei di volley minore tornano in campo quest’oggi a caccia di verifiche. Ecco una panoramica delle partite che interesseranno le formazioni della nostra provincia: necessaria quella della National Villa d’Oro che, dopo essere uscita con le ossa rotte dal derby con Sassuolo, cerca sul campo dell’abbordabile Gas Sales Piacenza tre punti di fiducia, e per la classifica.

Con la Malagoli Tensped Spezzanese che riposa, non mancherà il derby provinciale, con la capolista Kerakoll Sassuolo che alle 18.30 riceve al PalaPaganelli il Modena Volley, in una gara insidiosa: in casa anche la Moma Anderlini, che alle 18 riceve con poche speranze un forte Viadana. Altro turno di riposo per una modenese in B1 femminile, con la BSC Sassuolo che si ferma, mentre il Volley Modena va a far visita al Mosaico Ravenna di Enrico Barbolini: la classifica direbbe Modena, ma le giallorosse sono ormai messe molto male in classifica, e si potrebbero rilanciare solo con una vittoria.

Scendendo di categoria, esame importante per una Drago Stadium Mirandola in lena ripresa, impegnata sul campo della capolista S.Giorgio Piacentino: in trasferta anche la Zerosystem S.Damaso che rischia qualcosa a Viadana, ed Hidroplants Soliera 150, che deve fare assolutamente punti a Villa Bartolomea. L’unica in casa è la Moma Anderlini, che lanciata dalla vittoria ad Alseno, riceve il Castelbelforte che è la sorpresa del torneo.

Riccardo Cavazzoni