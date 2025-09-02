Volley, parla l’opposto. Villas Codyeco, ecco l’opposto Gabriele Nelli: "Siamo ambiziosi, possiamo fare bene»

Il principale punto di riferimento dell’attacco della Emma Villas Codyeco Lupi Siena sarà l’opposto Gabriele Nelli. L’atleta compirà 32 anni il prossimo 4 dicembre, è alto metri 2,08 e, dopo aver iniziato nelle file del Camaiore, venne notato dalla Trentino Volley, trasferendosi nel club allora presieduto da Diego Mosna. L’esordio in A1 risale alla stagione 2013-14, con lo scudetto conquistato nella stagione successiva, quale componente la rosa del club gialloblù.

Nelli ha militato anche in altri sodalizi, con esperienze in Europa (Belgorod e Cannes) ed in compagini della massima serie italiana: Padova, Vibo Valentia e Piacenza. Dal 2024-25 il bomber milita in A2 nelle file del Siena e, per la stagione iniziata da poco, è rimasto come componente la nuova formazione rossoblù, sorta dalla collaborazione fra la stessa Siena e Santa Croce.

Ecco, quindi che Nelli ha iniziato gli allenamenti stagionali con i rossobllù al PalaParenti di Santa Croce, scelto dalla compagine presieduta da Gianmarco Bisogno per gli allenamenti. Per Nelli la voglia di far bene e di mettere palloni a terra sono sempre intatte. Ha conosciuto i nuovi compagni di squadra, riprendendo contatto con i "vecchi" (Randazzo e Ceban) con i quali aveva già giocato nella città del Palio.

Con coach Petrella, il bomber Nelli aveva già lavorato in passato, a Trento. "So bene quali siano le sue qualità – dice l’opposto–. Lavora tanto e sono fiducioso su quanto potrà fare alla guida del gruppo. Credo che disputeremo un buon campionato". "Sto avendo ottime sensazioni – dichiara - ci attendono settimane di lavoro prima dell’inizio del campionato. Questa è una fase fondamentale per conoscerci. Siamo ambiziosi e vogliamo fare bene".

Marco Lepri