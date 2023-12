Volley, sabato a Palazzo Sersanti. Presente anche il sindaco Panieri. Diffusione Sport lancia la 3ª Conferenza Annuale tra proposte e innovazioni

Attiva sul campo e a livello sociale, Diffusione Sport lancia la terza edizione della sua Conferenza Annuale di Sport. L’evento è in programma sabato, alle 9, nella cornice di Palazzo Sersanti ed è aperto a tutti, in particolare a tutti gli appassionati di sport e alle società sportive del territorio vista l’opportunità di discussione e approfondimento su temi rilevanti nell’ambito sportivo. Ci sarà un approfondimento sulle opportunità di finanziamento per le società sportive con uno sguardo sui bandi europei, nazionali e locali; strategie e consigli sulla ricerca e l’ottenimento di sponsorizzazioni attraverso le nuove tecnologie e piattaforme innovative; progetti per contrastare il bullismo e l’abbandono degli sport.

L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco nel panorama sportivo: Luca Corsolini (communication manager e specialista in Sport Innovation), Matteo Fogacci (Ufficio Stampa Coni regionale), Giovanni Palazzi (Ceo e fondatore di ChainOn Sport e Tecnologia), Barbara Fontanesi (presidente dell’Associazione Fuori Campo 11) e Nicolas Meletiou (managing director di Eso Recycling). Presente anche il sindaco Marco Panieri e Gianmaria Manghi, capo della segreteria politica della regione. Spostandoci sotto rete, vittoria del Club Imola nel torneo di Prima Divisione per 3-0 (25-17, 25-22, 25-11) contro San Lazzaro, in Seconda Divisione l’Oreficeria Bonatti è sconfitta 3-1 in casa del Fiorini (17-25, 25-19, 25-12, 25-21). In Under 16 Eccellenza il Club Imola si è imposto 3-0 a Medicina mentre in Under 16 la Cna Imola ha perso 3-2 con Antal Pallavicini. L’Under 14 Pizza Acrobatica ha battuto 3-0 la capolista Castenaso.

Luca Monduzzi