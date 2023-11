Volley serie A2 femminile. L’Omag Mt punta sulla continuità. Matteo Scotti resta osservatore

Matteo Scotti sarà ancora osservatore e selezionatore per Omag Mt San Giovanni delle giovani promesse del mondo del volley anche per questa nuova stagione pallavolistica. Nato a Crema nel 1980, Matteo Scotti ha coltivato fin da giovane una passione innata per la pallavolo che lo ha poi condotto ad un percorso professionale di grande successo. Tra i suoi incarichi da ricordare l’esperienza come coordinatore del settore giovanile della Lardini Filottrano, direttore sportivo della Hermaea di Olbia e team manager della Picco Lecco. Dal 2020 è anche General Manager del Volley Dubai, una polisportiva che negli Emirati Arabi Uniti include diverse discipline oltre alla pallavolo. "La squadra di Omag Mt San Giovanni – commenta Matteo Scotti – fa parte di un gruppo di squadre che sicuramente può competere per la promozione in Serie A1. Stefano Manconi, il presidente, ha assemblato una squadra indubbiamente competitiva. Personalmente, ritengo che San Giovanni sia tra le favorite di quest’anno. E non c’è una dominatrice come lo è stata Roma lo scorso anno. Sono orgoglioso di poter continuare per il secondo anno consecutivo con la Consolini Volley nel ruolo di osservatore e selezionatore".

Luca Pizzagalli