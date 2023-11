Volley serie B, derby al Ginnasio (ore 18). Querzoli, vietato fallire con la Sab

Non ci resta che... vincere. Querzoli senza alternative, oggi (ore 18), al Ginnasio sportivo: arriva la Sab Group Rubicone e non sono ammessi passi falsi. Reduce da tre sconfitte (piene), di cui l’ultima (amarissima) nello scontro salvezza con la Pietro Pezzi Ravenna, Forlì è chiamata a una prova d’orgoglio per non toccare il fondo della classifica, momentaneamente occupato dal Volley Potentino (-1, ma con una gara in meno).

Solita conta degli assenti per coach Kunda, che deve rinunciare al figlio Nicolas e al lungodegente Marco Pirini, ma recupera Berti, uscito malconcio dal PalaCosta dopo essere stato centrato da una pallonata sul naso, e Fabbri; mentre Camerani lamenta ancora qualche dolorino al ginocchio, ma stringerà i denti e sarà della partita.

Cesena? Sgominati (3-0) i Lubini – appaiati alla Querzoli al penultimo posto, a quota 4, nonché avversari di Mariella e soci nel prossimo (delicatissimo) turno all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche –, i ragazzi di coach De Marco cercano continuità e punti pesanti per tenersi a distanza di sicurezza dalla zona rossa (+3). Recuperato il centrale Andrea Nori, la Sab si affida all’intramontabile Bertacca (44 primavere, e 12 punti contro la Lube) che dovrebbe tornare a picchiare in banda, con Occhipinti opposto al palleggiatore Gherardi.

Marco Lombardi