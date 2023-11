Volley serie B, ko in tre set a Falconara Marittima. Querzoli, la reazione arriva tardi

Le Marche sono ancora tabù per la Querzoli. Che rimedia tre sberle anche a Falconara Marittima, in provincia di Ancona, per mano della Pallavolo Sabini: 25-12, 25-18, 30-28. Forlì rispolvera la versione abulica e molliccia da trasferta: difende male e attacca peggio, la battuta non graffia e il muro non tiene.

Il primo set è un’esecuzione capitale. I padroni di casa alzano le barricate, colpiscono dalla lunga distanza, complice la difettosissima ricezione di Bonatesta, e s’involano: 11-0. Coach Kunda, che deve rinunciare al figlio Nick (polso infortunato) dopo soli otto scambi e con Camerani a mezzo servizio (ginocchio infiammato), chiama due timeout in rapida successione nell’estremo tentativo di rianimare i suoi, ma ogni sforzo è vano. Beni sale in cattedra e scaglia saette (15-3, 20-7 e 23-9); Forlì è inerme e alza bandiera bianca, trafitta da un primo tempo da manuale griffato Mazzanti.

Leggermente più combattuto il secondo parziale, con la Sabini che si stacca (7-5 e 10-7) e la Querzoli che si riavvicina grazie a due ace consecutivi della ‘piovra’ Andrea Pirini: 12-11. Ma le velleità forlivesi bruciano in fretta. Un ace di Mazzanti nella zona di conflitto e una super pipe di Beni ricacciano Forlì a debita distanza (20-14), poi Mancinelli sigilla il 25-18.

Infuria la battaglia, invece, nel terzo atto, con Forlì che prova a riaprirla. Il set resta in bilico addirittura fino al 28-28, quando un mani-out di Schiavoni e un attacco loffio di Bonatesta, comodamente rintuzzato da capitan Giaccaglia, fanno calare il sipario sulla contesa.

Querzoli: Bonatesta 11, Camerani 1, Fabbri 6, Barducci, Del Grosso 8, N. Kunda, A. Pirini 7, Soglia 2, Rondoni ne, Mariella 2, Casamenti, Berti (L1), Pusceddu (L2). All.: G. Kunda.

Marco Lombardi