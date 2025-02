Volley serie B maschile e B1 femminile. Querzoli, vietato fallire al Ginnasio lo scontro diretto con Falconara

Girata la boa di metà stagione all’ottavo posto, la Querzoli riparte dal Volley Game Falconara, di scena oggi (ore 18) al Ginnasio sportivo. Forlì ha chiuso l’andata col fiato corto, viene da due stop consecutivi – l’ultimo successo risale al 21 dicembre: 3-1 contro la derelitta Bellaria, unica squadra di tutta la cadetteria ancora al palo dopo 13 giornate – e insegue un rimbalzo da 3 punti per mantenersi a distanza di sicurezza dalle acque torbide della zona rossa (+4). Coach Kunda confida nel pieno recupero di tutti gli effettivi e chiede l’aiuto da casa.

Antitetico il momento vissuto dai marchigiani: rilanciati da due pienoni consecutivi che hanno consentito loro di riemergere dai fondali e attestarsi alle spalle proprio della Querzoli (-2), i falchetti di coach Persico cercano in Romagna conferme e punti d’oro in chiave salvezza. All’andata Querzoli corsara di rimonta al ‘PalaBadiali’: 2-3.

Servirà l’impresona, invece, alla Life365.eu per non uscire con le pive nel sacco da Vicenza. Sì, perché il compito che attende Gregori e compagne in casa della vicecapolista (ore 18) è davvero improbo. Dal suo ritorno in B1 la massima squadra forlivese del volley femminile vive il momento più complesso: è quartultima – terminasse oggi il campionato sarebbe retrocessa – e parecchio distante dalla zona salvezza (-8). La squadra paga lacune strutturali notevolissime, cui si è tentato di mettere una pezza in sede di mercato di riparazione con il ritorno di Beatrice Bacchilega (via Gaia Blaseotto, che non ha mantenuto le aspettative).

Di contro la Volksbank seconda della classe – 10 vittorie a fronte di 3 ko, meglio solo la corazzata Volley Team Bologna – giunge all’appuntamento sull’onda del sofferto 3-2 inflitto alla Lasersoft Riccione e cerca continuità per cristallizzare il secondo posto, affacciato sui playoff. All’andata le beriche s’imposero al Ginnasio sportivo con un perentorio 1-3.

Marco Lombardi