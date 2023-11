Volley serie B maschile. La Promopharma non reagisce e resta in fondo alla classifica

In Serie B maschile di volley la Promopharma San Marino è alle prese con una situazione infortuni tutt’altro che semplice. Sabato a Serravalle (ore 18) arriva Loreto e la lista degli assenti è lunga: out gli opposti Marcovecchio e Paganelli, il secondo libero Bacciocchi e il centrale Bernardi. "Preparare una partita in queste condizioni non è facile – spiega coach Marco Ricci – Possiamo lavorare poco sulla tattica e questo ci limita in partita. Loreto è una squadra simile alla nostra, con giovani di buona qualità come da loro tradizione e giocatori più maturi. L’allenatore Lurisci ha giocato ad alti livelli e sa come guidare un gruppo. Noi daremo il nostro massimo".

La classifica non è semplice per i sammarinesi, che devono assolutamente invertire la rotta, pur in un periodo non facile: 4 Torri Ferrara 18, Begin Volley Collemarino 13, La Nef Osimo 13, Sabini Castelferretti 12, Loreto 9, Paoloni Macerata 9, Novavetro San Severino Marche 8, Pietro Pezzi Ravenna 7, Querzoli Forlì 4, PromoPharma 4, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 4, Lube Civitanova 4, Potenza Picena 3.