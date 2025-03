Volley serie B maschile. Querzoli versione interna. Conto pieno con la Sabini

La Querzoli non perde le buone abitudini casalinghe, schiaccia la Sabini 3-1 (25-12, 22-25, 25-20, 25-20) e conquista tre punti di platino, che consentono a Mariella e sodali di portarsi a +8 sulla zona rossa. Avvio rock di Forlì, trascinata da un Bigarelli ispiratissimo: 4-1 e 6-2. Pirini ‘stoppina’ tutto e la Querzoli dilaga: 14-5. Non pervenuta Castelferretti, presa a cazzottoni (3 ace) da Bigarelli: 20-8. Anche iellati i marchigiani: il nastro asseconda Pirini, che pesca il jolly dai 9 metri (24-11), preludio al 25-12.

Secondo set in equilibrio fino a quota 9, allorquando la Sabini si stacca. Licitra rapisce la scena (pallonetto insolente, mani out sostenuto e ace nella zona di conflitto) e Castelferretti sgomma: 14-18. Forlì sbarella in ricezione e perde terreno (17-23), poi tenta una disperata rimonta, ma non può impedire agli ospiti di pareggiare i conti: 22-25.

Al cambio campo è tripudio di monster block Querzoli: 8-3. Capitan Mariella fa giocoleria (sublime tocco no-look di seconda), gli attaccanti frustano e Forlì scappa: 12-7 e 14-8. Peripolli è gasatissimo: mette la pipe e scava un abisso (17-10), poi griffa il 21-13 con un siluro previo pancake-spettacolo di Berti. Vano il colpetto di coda finale della Sabini: 25-20.

Anche nel quarto atto è la Querzoli a menare le danze: 5-3 e 8-4 (stampone di Soglia). La Sabini arranca, ma non si affloscia: accorcia e risale a un’incollatura (16-15). A una certa, però, gli edili di casa erigono un muraglione e Castelferretti si schianta: 20-16, 22-18 e 24-20. Di Camerani il punto esclamativo sulla vittoria biancoblù.

Querzoli: Peripolli 14, Camerani 11, Bigarelli 20, D’Orlando ne, N. Kunda ne, Bendi ne, Pirini 10, Soglia 6, Bolognesi ne, Rondoni ne, Mariella 7, Casamenti ne, Berti (L1), Pusceddu (L2). All.: G. Kunda.

Marco Lombardi