Volley serie B maschile. Querzoli sempre più a terra: a San Marino cade in tre set

Se non è un ‘de profundis’, poco ci manca. La Querzoli perde (male) anche il terzo scontro diretto consecutivo, crollando sotto i colpi di cannone di San Marino 3-0 (25-19, 25-18, 25-23). Priva del ‘frontman’ Bonatesta, Forlì dimostra di non possedere gli strumenti per competere alla pari con le altre pericolanti e adesso lo spettro della retrocessione fa davvero paura.

Primi scambi di studio (6-6), poi Frascio entra in temperatura e sono dolori di pancia: diagonale potente, monster block su D’Orlando e pipe che piega le mani del muro (14-7). Gabriel Kunda capisce l’antifona e spende due timeout in rapida successione, ma l’inerzia non cambia. Frascio sfrutta una slash (21-15), Del Grosso spadella dalla seconda linea e la Promopharma dilaga (+8). Poi chiude con un muro titanico del solito Frascio su Nick Kunda.

Meglio Forlì in avvio del secondo parziale: 4-7. San Marino non si fa impressionare: impatta e passa (8-7, con una palombella irriverente di Bernardi). D’Orlando sbatte contro il muro sammarinese e la Promopharma allunga: 13-10, poi 17-13, con un mani-out dell’ex Benvenuti. Un ace di Bernardi nella zona di conflitto spedisce i padroni di casa a +5 e una ‘carezza’ di Frascio è il preludio al 25-18, fissato da un servizio flop di Andrea Pirini.

Orgoglio Querzoli al cambio campo: 1-4, 5-8 e 9-12. Massimo vantaggio ospite (+4), grazie a un pallonetto dissimulato di D’Orlando. San Marino, però, non desiste: risale e pareggia, a 19, recapitando la palla del postino; poi un muro galattico di Carigi completa la rimonta. Rondoni trova il tempo di piazzare due ace, ma sono questi gli ultimi rantoli di Forlì. Che cede 25-23.

Querzoli: Mariella 3, D’Orlando 9, Soglia 2, N. Kunda 11, Del Grosso, Pirini 5, Berti (L1), Rondoni 6, Balducci, Fabbri, Casamenti ne, Pusceddu (L2). All.: G. Kunda.

m. lo.