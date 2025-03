VOLLEY SERIE B. Querzoli, occasione da sfruttare in casa con la Sir Assisi

Esame Block Devils per la Querzoli. Regolata Montorio al Vomano (3-1), Forlì cerca conferme e un cambio di passo per mettere una seria ipoteca sul discorso salvezza. Al Ginnasio sportivo (ore 18) arriva la Sir Its Umbria Academy Assisi, che altro non è se non la meglio gioventù (under 18) della Sir Safety Perugia campione d’Italia e del mondo in carica, e Mariella e compagni vogliono bissare il colpo corsaro dell’andata, quando espugnarono in rimonta (2-3) il PalaSir. Rebus Peripolli tra le fila forlivesi, dopo la clamorosa bocciatura contro gli abruzzesi; pronto D’Orlando. Delicatissimo, di contro, il momento vissuto dagli ospiti, involuti, incerottati e reduci dal naufragio (0-3) con la Sios Novavetro San Severino, un ko che ha allungato a cinque la striscia negativa e confermato la disomogeneità di una rosa nella quale i ricambi non sono all’altezza dei big Pellicori e Bruno.

Del resto i numeri parlano chiaro: nel 2025 i Block Devils sono ancora a digiuno di vittorie e dalla terza posizione, con velleità di playoff, sono velocemente precipitati nel limbo di metà classifica. Sir Its Umbria Academy e Querzoli, infatti, si dondolano sull’altalena a ritmi speculari (9 vittorie a fronte di 7 sconfitte), sebbene Assisi goda ancora di 6 punti di vantaggio su Forlì, esperta in vittorie sul filo di lana.

Marco Lombardi