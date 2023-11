Volley serie B1 femminile e B maschile. Derby da brividi per Bleu Line e Querzoli

Derby da cuori forti in B1 femminile. Sfida impervia per la Bleu Line chiamata a incrociare le traiettorie con l’invitta Clai, di scena oggi (ore 17.30) al Ginnasio sportivo. Forlì vuole riaccendersi dopo il grande freddo patito al ‘PalaBalduzzi’ di Garlasco, nido delle Pinguine vittoriose con un secco 3-0, per dare una sistemata alla classifica che racconta di un deludente nono posto; Imola, di contro, ha l’opportunità di agganciare in vetta Gossolengo, attesa al varco in quel di Rubiera dalla Giusto Spirito, seconda della classe a pari merito proprio con la Clai. Letizia Bellavista, martello classe 2006 prodotto della cantera Libertas e con trascorsi nelle giovanili azzurre, fotografa così il momento delle forlivesi: "Sicuramente ci aspettavamo di più dalla trasferta di Garlasco, purtroppo la nostra prestazione ha indirizzato il match dalla loro parte. Siamo un gruppo praticamente tutto nuovo – continua – e nuovo è anche il coach, per cui è normale che serva tempo". La Clai? Smaltita la delusione per la promozione svanita in finale playoff, ritenta quest’anno l’assalto all’A2: "Le abbiamo già affrontate in precampionato, stavolta però sarà diverso. Imola è forte, ma se vorrà vincere in casa nostra dovrà sudare; se poi si dimostreranno più brave, saremo le prime a complimentarci". Ancora derby, ma della paura in serie B maschile. La Querzoli fa tappa oggi (ore 17) al ‘PalaCosta’ di Ravenna, dimora della Pietro Pezzi, per dare vita a uno scontro salvezza in cui non sono ammessi passi falsi. Da una parte i bizantini, che tra le mura ‘alleate’ hanno conosciuto solo delusioni (3 ko, di cui uno al tie-break, su 3); dall’altra Forlì che, viceversa, lontano dal Ginnasio sportivo è un mistero doloroso (3 stop netti su 3). Solita coperta corta in casa Querzoli: privo del figlio Nicolas e di Marco Pirini (infortunati) e con Camerani, ex di turno, a mezzo servizio, coach Kunda si aggrappa a Bonatesta e dovrà inventarsi qualcosa per non precipitare in fondo alla classifica.

Marco Lombardi