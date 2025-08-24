Volley serie B1 femminile. La nuova Life365.eu da domani al lavoro

Scalda i motori la Libertas Volley Forlì, in vista del raduno fissato per domani, giorno in cui la squadra, agli ordini del nuovo coach Nello Caliendo, inizierà al Ginnasio sportivo la preparazione propedeutica alla stagione sportiva 2025-26, la quinta consecutiva in serie B1, che partirà sabato 11 ottobre dal Villa Romiti, nuova casa pro-tempore del volley, con il derby contro l’Olimpia Teodora Ravenna.

Nuovamente griffata Life365. eu, Forlì è chiamata a rilanciare le proprie quotazioni per cancellare l’onta della scellerata retrocessione materializzatasi ai playout nella ‘fatal Verona’ e successivamente schivata previo acquisto del titolo sportivo da Rubiera. Smantellata, per ovvie ragioni, la squadra che fece il disastro – Francesca Folli è l’unica superstite –, la Libertas riparte da un roster tutto da scoprire, nel quale esperienza e freschezza s’incontrano per dare vita a un mix bilanciato.

Tra i volti nuovi spiccano la palleggiatrice Giulia Picchi e la schiacciatrice Lara Salvestrini, entrambe provenienti dall’Amando Volley Messina, Rita Arcangeli, opposto scuola Imola ed ex Rubiera, nonché il libero Nui Calisesi, giunta all’ombra di San Mercuriale nell’ambito di uno scambio che ha portato la pari ruolo, ed ex capitano biancoblù, Giorgia Gregori a Cesena. Torna a Forlì, poi, Angelica D’Aurea, reduce da un biennio in Eredivisie, il massimo campionato olandese, con partecipazione persino alla Challenge Cup, la terza competizione europea per importanza. Tante anche le giovani di talento e belle speranze: dalla regista Sofia Casali al libero Matilda Marello, passando per le centrali Lucrezia Perletti (nella foto) e Gioia Calcinari.

Novità altresì nello staff tecnico. Detto che Nello Caliendo, cui si deve la prima, storica, promozione di Imola nella seconda categoria nazionale, ha rilevato Biagio Marone, approdato al Volley Modena (A2), si registra l’ingresso di Mirko Frega, già fidato collaboratore del tecnico di Palma Campania; confermato nel ruolo di primo assistente Fabrizio Lini, che si occuperà anche della preparazione fisica e dell’analisi statistica.

La rosa (tra parentesi la provenienza), Palleggiatrici: Giulia Picchi (Amando Volley Messina), Sofia Casali (Angelini Cesena). Centrali: Lucrezia Perletti (Volleyball Casalmaggiore), Anna Casotti (Bsc Volley Sassuolo), Gioia Calcinari (Mega Volley Ssd). Schiacciatrici: Alessia Turini, (Baia del Marinaio Cecina), Angelica D’Aurea (Sport Pride Us), Carlotta Montini (promossa dalla seconda squadra), Lara Salvestrini (Amando Volley Messina). Opposti: Francesca Folli (confermata), Rita Arcangeli (Giusto Spirito Rubiera). Liberi: Nui Calisesi (Angelini Cesena), Matilda Marello (Volley Bergamo 1991).