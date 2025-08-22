Volley serie B1 femminile. Life365.eu, altri quattro volti nuovi all’attacco

Lara Salvestrini, Angelica D’Aurea, Alessia Turini e Carlotta Montini: sono queste le attaccanti di palla alta che completano il roster della Libertas Volley Forlì, nuovamente griffata Life365.eu, in vista della stagione di B1 2025-26. Esperienza e freschezza s’incontrano per dare vita a un reparto intrigante e ben assortito.

Schiacciatrice classe ’99, toscana di San Miniato, Salvestrini giunge dall’Amando Volley Santa Teresa di Riva, lo stesso club da cui proviene un altro volto nuovo della Libertas: l’alzatrice Giulia Picchi. Cresciuta nel settore giovanile del Volleyrò Casal de’ Pazzi, club capitolino con cui si è laureata campionessa d’Italia Under 16, Salvestrini vanta una solida esperienza nella terza serie nazionale (Vicenza, Capannori, Baronissi e Campagnola Emilia, tra le altre), inframezzata da una parentesi in A2 con Marsala.

Per Angelica D’Aurea, poderoso martellone/opposto ravennate della leva del ’97, si tratta, invece, di un ritorno – l’ennesimo – a Forlì. Reduce da un biennio nella Eredivisie, la massima serie pallavolistica dei Paesi Bassi, dove ha vestito le maglie di Sliedrecht Sport Dames, con cui ha disputato anche la Challenge Cup (terzo torneo europeo per importanza), e Sport Pride Us, D’Aurea in precedenza ha militato in B1 con Cesena, Ostiano e Ravenna.

A completare un reparto che può altresì contare su Francesca Folli, unica superstite della sgangherata squadra della passata stagione, e Rita Arcangeli, ecco Alessia Turini, 19enne schiacciatrice toscana proveniente dalla Baia del Marinaio Cecina (B2) e Carlotta Montini, 17enne opposto scuola Teodora, promossa dalla seconda squadra della Libertas che milita in serie C.

Marco Lombardi