Volley serie B1 femminile. Life365.eu, caccia al tris a Padova contro la forte Annia Aduna

La Life365.eu dichiara ‘guerra’ al Veneto. Sull’onda di due convincenti successi consecutivi – schiacciate nell’ordine Smapiù Arena Volley Verona (3-1) e Giorgione (2-3) – che hanno rifocillato la classifica e restituito entusiasmo a tutto l’ambiente, Forlì va a caccia di un altro scalpo eccellente nel Nord-Est. Al PalaAntenore di Padova (ore 18) Gregori e sodali tenteranno il colpo alla Banca Annia Aduna per svuotarla di punti, allungare la striscia e ridurre ulteriormente il gap dalla zona salvezza (-4).

Squadra robusta ma umorale, Padova è reduce dalla caduta rovinosa (3-1) in quel di Castelbellino contro l’inguaiatissima Clementina, una doccia fredda che ha riportato sulla terra le girls di coach Rondinelli, reduci dai trionfi contro Bologna e Vicenza, rispettivamente prima e seconda potenza del campionato. Scivolata in settima posizione, a -4 dal terzo gradino del podio che vuol dire playoff, la Banca Annia Aduna non può più permettersi di inchiodare, pena il rischio di accumulare un distacco incolmabile.

"Sappiamo che ci attende un match difficile – afferma Giorgia Gregori, libero e capitano della Life365.eu –, perché Padova è una squadra forte, come certifica la classifica. Noi però ci siamo allenate bene e metteremo grande determinazione in campo per provare a creare loro delle difficoltà. Sarà importante mantenere alta la concentrazione, solo così potremo giocarcela alla pari con tutte".

Marco Lombardi