Volley serie C: ko al tie-breack con Ascoli. Montesi, peccato

La Montesi Pesaro combatte fino all’ultimo, ma come già successo una settimana fa, si arrende al tie-break (25-19, 25-23, 20-25, 22-25, 19-17, contro la Travagliani Costruzioni Ascoli nella seconda giornata della seconda fase del campionato di serie C. La squadra di casa parte forte, portandosi subito sul 10-6 e costringendo i biancorossi a chiamare time-out. Ascoli si fa valere a muro, accumula punti e allunga il vantaggio fino a chiudere il primo set sul 25-19. Anche il secondo parziale sorride ai ragazzi di coach Paolo Travaglini.

Nonostante un buon avvio di Pesaro (1-5), Travaglini Costruzioni riesce a recuperare anche grazie a due servizi vincenti di Solagni che portano il punteggio sul 18-20. La rimonta si completa nel finale con un decisivo contributo di Vagnoni. Pesaro reagisce con carattere nel terzo set, dominando in ogni aspetto del gioco. Il muro immediato di Coccia apre il parziale sullo 0-3. Nonostante un tentativo di rimonta di Travaglini Pallavolo Ascoli, un errore al servizio nel finale consegna il set alla Montesi sul 20-25. Anche il quarto set vede prevalere i biancorossi (22-25), ma al tie-break sono i padroni di casa a festeggiare. Dopo una battaglia punto a punto, è la squadra di Ascoli a imporsi per 19-17. Per la Montesi Volley Pesaro arriva così un’altra amara sconfitta al tie-break, la seconda consecutiva, ma anche in quest’occasione i biancorossi hanno lottato fino alla fine con qualità e determinazione. La squadra di coach Michele Maldoni tornerà in campo l’1 marzo alle 17, quando ospiterà Yuasa Santoni al ‘Pala Mencoboni’ di Pesaro.

b. t.