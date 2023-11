Volley serie C. Vola l’Emmeci Rainbow: 6 su 6

Super Emmeci Rainbow Forlimpopoli. Espugnando 0-3 il campo della Romagna Banca Bellaria Igea Marina, i rossoneri di coach Sandro Medri hanno infilato la sesta vittoria consecutiva restando da soli al comando, a punteggio pieno, del campionato regionale di volley di serie C, girone C. Un blitz, questo, che ha consentito agli artusiani di staccare la temibile Prime Cleaning Riccione, adesso a tre lunghezze. Intanto proprio oggi (inizio alle 21.15), per la settima giornata, sbarca al ‘PalaPicci’ di Forlimpopoli la Orbite Ravenna. Come sempre, l’ingresso alla partita della Emmeci è gratuito; in alternativa è possibile seguire il match in diretta streaming sulla pagina Facebook della stessa Rainbow Volley Forlimpopoli.