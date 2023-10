Volley. Si gioca il torneo ’Oltre la Siepe’

È in programma domani e domenica la 17ª edizione di “Oltre la siepe”, torneo di pallavolo per disabili intellettivo-relazionali, organizzato dal comitato territoriale Csi di Ravenna-Lugo. Nei due impianti di gara, le palestre della scuola elementare Moretti di Punta Marina e della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri di Lido Adriano si cimenteranno dodici squadre provenienti da sei regioni italiane e sette province. Eguagliato il record di partecipazione stabilito nel 2019. Occhi puntati sulla So Sport di Urbino, vincitrice delle ultime due edizioni. Ravenna sarà rappresentata dall’Oratorio Murialdo, team composto da atleti tra i 30 e 58 anni, che una volta a settimana, guidati dall’allenatrice Virginia Rotondo, si allenano nella palestra della parrocchia di San Paolo.

Al termine, le premiazioni a Punta Marina dove poi alle squadre partecipanti e ai loro accompagnatori sarà offerto il pranzo dalla Pro loco. La manifestazione gode, anche quest’anno, del prezioso e indispensabile sostegno economico della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.