Volley. Versiliesi alla prova delle umbre. L’Upc va a Foligno, Vp col Trestina

Programma ricco per le versiliesi nel turno odierno dei campionati nazionali e regionali.

Serie B. Nella 6ª giornata del girone F, l’Upc Delta Bevande è chiamata a dare una sferzata al trend negativo: i camaioresi, dopo l’esordio vittorioso, hanno infilato una serie di quattro sconfitte consecutive. Il palcoscenico su cui si spiegherà il tentativo di riscossa dei biancoblù sarà il palasport ’Gallinella’ di Trevi, a Foligno, dove l’Upc se la vedrà con l’Italchimici stasera alle 21 (arbitrano Pianigiani e De Luca).

Serie B2. Anche il campionato femminile raggiunge la 6ª giornata: nel girone G il Vp Canniccia affronta la seconda trasferta consecutiva tornando in terra umbra, stavolta a Città di Castello dove le ragazze di Enrico Stefanini se la vedranno con il Trestina (alle 21; dirigono Messa-Galletti), che fa parte del terzetto di squadre che si spartiscono il penultimo gradino della classifica. Dopo la sconfitta di sette giorni fa col Wimore è arrivata la strigliata dell’allenatore, con l’obiettivo di riprendere subito a pedalare in un campionato davvero tosto.

Serie C. Dopo due settimane di inattività (riposo e rinvio), nella 4ª giornata del girone C torna di scena l’Oasi, impegnata staser alle 21 (arbitro Viti) in trasferta sul parquet della capolista Cascina.

Serie D. Nel campionato femminile, la 6ª giornata del girone C vede le due versiliesi impegnate in contemporanea, stasera alle 21: l’Oasi scenderà in campo alla ’Sestini’ di Agliana contro l’Aglianese (arbitra Ciurli), mentre la Jenco se la vedrà con Orsaro tra le mura amiche del ’Piaggia’ (dirige Piro). Nel girone B maschile, battesimo del fuoco per il Camaiore, che dopo aver rimandato l’esordio una settimana fa a causa della bufera che ha sospeso i campionati regionali, affronta Borgo Rosso alla ’Gaber’ di Lido di Camaiore: fischio d’inizio stasera alle 21 (arbitro Torriani).

DanMan