Volley, via ai raduni precampionato. Il programma delle amichevoli

Ultimi giorni di vacanza piena per le squadre modenesi di pallavolo minore, che già da domani cominceranno i raduni di preparazione precampionato: le società hanno ormai organizzato sia le giornate di allenamento, e molte hanno già anche definito il programma delle amichevoli che le squadre giocheranno avvicinandosi alle date d’inizio dei campionati, quest’anno molto sfalsate, con la serie A femminile che inizierà lunedì 6 ottobre, i campionati Nazionali dalla B maschile alla D Regionale nel week end successivo, e la serie A maschile solo il 19 Ottobre.

FEMMINILE. Probabilmente in funzione dell’inizio, toccherà al neopromosso Volley Modena il primato del primo raduno, fissato per domani mattina alle Guarini, ma anche della prima amichevole, pardon del primo "allenamento congiunto" come è obbligatorio dichiarare per aggirare i blocchi burocratici federali, che le gialloblù di Biagio Marone disputeranno mercoledì 3 settembre sul campo della Nuvolì Alte Fratte Padova di A2. Toccherà invece a Zerosystem S.Damaso, ed Hydroplants Soliera 150 di B2, essere le seconde modenesi femminili in campo, contemporaneamente venerdì 12 Settembre, la Zerosystem alla Bortolamasi contro l’Inzani Parma, l’ambiziosa Hydroplants in casa contro Viadana, mentre sarà un derby la prima amichevole della rinnovata Moma Anderlini di B1, che il 16 Settembre affronterà al PalaPanini il Modena Volley Femminile, nella gara probabilmente d’esordio della nuova squadra.

MASCHILE. Molto più definito il programma del settore maschile, dove mancano solo le amichevoli della Beca Tensped Spezzanese, che non nasconde il proprio disappunto per essere stata esclusa dal torneo precampionato Trofeo Emmeti, che raggruppa le altre cinque modenesi: gli organizzatori si difendono dicendo che con sei squadre il torneo sarebbe stato troppo pesante, e con due gironi da tre squadre troppo corto, ma la maretta rimane, ed accenderà i derby stagionali. Al Modena Volley di B toccherà il primato della prima amichevole, già giovedì 4 settembre contro la rifondata AMA S.Martino autoretrocessasi in C, poi dall’11 Setembre via al Trofeo Emmeti, che si concluderà il 4 ottobre: invece per vedere in campo la nuova Stadium Mirandola, neopromossa in A3, bisognerà aspettare il 14 settembre, quando i gialloblù di Bicego si "alleneranno" con la CONAD Reggio Emilia.

Riccardo Cavazzoni