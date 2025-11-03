Volo d’argento di Ginevra. Un altro podio prestigioso

di Matteo Marzotti

Un nuovo trofeo nella propria bacheca personale. Ginevra Bindi, giovane ginnasta aretina, è la nuova vicecampionessa d’Italia. L’atleta della società ginnastica Giuseppe Falciai conquista il secondo posto alla finale del campionato nazionale individuale Gold. Nella categoria junior 2 riservata alle atlete 2010, la farfalla Ginevra ha spiccato il volo con i suoi esercizi a cerchio, nastro, palle e clavette al termine della finale azionale del campionato italiano che ha visto scendere in pedana le migliori ginnaste della ritmica italiana.

Al PalaPrometeo Liano Rossini di Ancona, Ginevra è stata protagonista di una gara avvincente. Al termine di una competizione di altissimo livello la farfalla aretina ha fatto emergere la tenacia, la determinazione oltre alle doti sportive e capacità tecniche. L’atleta Falciai si è piazzata prima al cerchio con il punteggio di 25.767, prima al nastro con 25.109, seconda alla palla con 24.600 e quarta alle clavette 24.133 totalizzando 99.600 punti.

Un grandissimo risultato che vale il secondo posto, l’argento All around e il titolo di vicecampionessa d’Italia conquistato per il secondo anno consecutivo. Ginevra è tra l’altro uno dei talenti della nazionale azzurra, più volte convocata e protagonista con la selezione nazionale in vari appuntamenti, anche all’estero, dove ha potuto mettersi alla prova con importanti atlete mostrando progressi e una crescita costante. Ultimo in ordine di tempo, prima dell’appuntamento di Ancona, va ricordato il risultato ottenuto lo scorso ottobre a Tokyo, in Giappone, dove l’atleta della società ginnastica Falciai era riuscita a distinguersi vincendo il bronzo nella categoria junior dell’Aeon Cup.

Senza dimenticare il Mediterranean Championships che si è tenuto sempre a inizio ottobre in Turchia, con Ginevra che è tornata da Istanbul con ben tre medaglie d’oro al collo, salendo sul gradino più alto del podio nella competizione per team e guadagnandosi la finale.

Certo è che il risultato ottenuto ad Ancona ha regalato emozioni a dir poco uniche soprattutto quando al PalaPrometeo Liano Rossini di Ancona è risuonato l’inno di Mameli con Ginevra Bindi che ha potuto gustarselo sul podio nazionale. Adesso l’attenzione si sposta sui prossimi impegni, sui prossimi obiettivi da raggiungere per un’atleta che sta portando in alto il nome e della ginnastica ritmica azzurra.