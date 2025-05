Weekend di adrenalina al Misano World Circuit: al via gli Aci Racing Weekend

Un weekend a tutto gas al Misano World Circuit. Parte la stagione degli Aci Racing Weekend, le serie tricolori pronte a portare vetture e piloti in pista. Si parte con il campionato italiano Gran Turismo Endurance, l’Italian F4 Championship, Tcr Italy, campionato italiano Sport Prototipi e con la Formula Regional European Championship by Alpine. In pista anche i piloti della Porsche Carrera Cup Italia con il giovanissimo sammarinese Lorenzo Cheli, il riminese Giorgio Amati ed il cattolichino Francesco Braschi.

In circuito sono in programma tra oggi e domani ben 15 gare di 6 diverse serie. Esordio stagionale anche per la Porsche Carrera Cup Italia con i primi due round in programma che ospitano 34 iscritti, 13 team e tanti giovani talenti. Tra i favoriti per il titolo ci sono il campione in carica, il 25enne sudafricano Keagan Masters, il francese Marvin Klein, i due volte campioni italiani Simone Iaquinta e Giammarco Quaresmini e il campione del 2021 Alberto Cerqui. Sempre in questo fine settimana quella che parte dal circuito ‘Marco Simoncelli’ sarà la 23esima edizione del campionato italiano Gran Turismo. A scendere in pista per prima la serie Endurance, che sul tracciato romagnolo ospiterà una gara di tre ore con ben 41 equipaggi al via e un totale di 117 piloti in pista, al volante di vetture delle classi Gt3 e Gt Cup. Nella Gt3, la Ferrari 296 si presenta come la vettura da battere, forte del successo conquistato nella passata edizione.