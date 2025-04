Weekend di gare al Cus Ferrara: Cavazzini trionfa nella tappa Absolute Travel Dubai 2025

Fine settimana inteso per attività agonistica quello vissuto sui green del Cus Ferrara golf. Venerdì si è svolta la prima delle 3 tappe in programma dell’Absolute Travel Dubai 2025, gara singola 18 buche Stableford per tre categorie. La gara prevede, per i vincitori di categoria, la finale nazionale presso il golf del Ducato a Parma e successivamente la finale mondiale a Dubai nel mese di febbraio 2026. La mattina, prima delle partenze, un forte temporale ha influenzato non poco le condizioni del percorso di gioco ma ha visto ugualmente la partecipazione di oltre 60 giocatori che si sono dati battaglia per ottenere il pass. Ha vinto la tappa Andrea Cavazzini con 29 punti lordi, sopravanzando per effetto delle migliori seconde nove buche, Giulio Orsi e Vittorio Zanellato con lo stesso punteggio.

Domenica si è invece disputata la gara giovanile del circuito “Saranno Famosi” gara singola Medal riservata a ragazzi e ragazze under 14 appartenenti ai circoli della sezione zonale Emilia Romagna-Marche. Ha vinto la gara nella categoria maschile under 14 Samuele Pollastri del G.C. Modena (73 colpi) mentre Riccardo Magni del Golf Monteveglio (81 colpi) si aggiudica il primo posto nella categoria under 12. Per la categoria Femminile under 14 viene assegnato il primo premio a Giada Pelliccioni del Golf San Marino (87 colpi) mentre Ludovica Ciarrocchi vince la categoria under 12 (97 colpi). Prossimo appuntamento Federale il week-end del 17 e 18 maggio con la Gara Nazionale by Ideasfera, 36 buche Medal che vedrà la partecipazione di giocatori provenienti da tutta Italia.