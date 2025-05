Weekend di golf al Cus Ferrara: successi nel Double Monkey e Trofeo Profilplast & Fada

Un altro intenso week-end di golf disputato sui green del Cus Ferrara. Sabato scorso tutti impegnati nel Double Monkey by Golf Monkey, una gara a coppie con formula stableford “quattro palle la migliore”; per ogni buca viene considerato solo il punteggio migliore tra i due giocatori della coppia.

La prima coppia classificata nel lordo e le prime due coppie nel netto si sono qualificate per la finale nazionale, in programma il 12 giugno presso il Golf Club Cansiglio, alla quale parteciperanno come ospiti dell’organizzazione. I vincitori della finale si aggiudicheranno una vacanza golfistica al Golf Club Toscana. Ottima la partecipazione, ben 36 coppie, con tanti giocatori provenienti dal Golf Club Casalunga di Castenaso. Ben quattro coppie pari merito ma, per effetto delle migliori seconde nove buche, vince la coppia formata da Sergio Priani e Roberto Magistris del Cus Ferrara, con 34 punti lordi, +2 sul par del campo.

Nella classifica netta si fanno valere gli juniores del vivaio cussino, Diego Pregnolato e Pasquale Lapalorcia con ben 53 punti. Seconda la coppia, sempre del Cus Ferrara, Marcello Malfaccini e Michele Roversi distanziati con 42 punti. Con 40 punti si aggiudica il premio della coppia mista Guido Armani e Maria Saragò del Golf Casalunga.

Ieri si è svolta l’ottava edizione del Trofeo Profilplast & Fada, gara singola su 18 buche stableford, articolata in quattro categorie e valida per la qualificazione al Campionato Sociale Match Play del Cus. Ottima la partecipazione, con oltre 80 giocatori che hanno voluto rendere omaggio agli storici sponsor e, al tempo stesso, ottenere un buon punteggio in vista dell’ambita qualificazione. Buoni i risultati ottenuti dai partecipanti che iniziano a beneficiare sia della bella stagione che delle ottime condizioni del percorso. Si aggiudica la competizione, dopo un lungo digiuno nelle gare singole, Sergio Priani del Cus Ferrara con 30 punti lordi.