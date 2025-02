Weekend di spettacolo al club ’Le Fonti’. Caroli si porta a casa il trofeo. Apicella-Cavallini, coppia d’oro

L’ultimo fine settimana agonistico del mese di febbraio al Golf Club Le Fonti ha preso il via, sabato 22, con il Fit Therapy Technology Golf Trophy. Giuliano Caroli ha vinto grazie a un giro in 75 colpi, tre colpi oltre il par dei quali due persi alla buca finale. In prima categoria prova da ricordare e meritato successo ad Alessandro Caruso (40) seguito da Andrea Orioli (36) e Fabio Menati (35). Il percorso di Castel San Pietro si è presentato in ottime condizioni e la media dei punteggi netti ne sono stati conferma.

In seconda categoria Gianluca Rossi (41) ha vinto davanti a Marco Gianantoni (39) e Paride Sabbi (38) mentre in terza Filippo Cevolani (45) ha prevalso al termine ad un testa a testa all’ultimo colpo con Benedetto Selvatico Estense (44) e Roberto Gambarota (43).

Il giorno seguente altro appuntamento: un centinaio di giocatori si è presentato al via della gara Sapori dell’Emilia-Romagna, kermesse promossa da UISP. La formula a coppie e i premi gastronomici hanno trasformato la giornata in una festa. Alberto Apicella e Mauro Cavallini hanno vinto con 66 colpi mentre Francesco Gambineri e Barbara Zanotti (46) si sono imposti nella categoria netta.

Andrea Ronchi