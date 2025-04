Weekend difficile per Scomed Bomporto: solo due punti tra Roma e Civitavecchia

Non si può proprio dire che sia stato un weekend fortunato, per le squadre della Scomed Bomporto, impegnate sabato e domenica scorsa tra Roma e Civitavecchia: su tre partite, due maschili ed una femminile, il bottino è di soli due punti, quelli conquistati ai rigori sulla pista del Mammuth Roma, rivelatosi avversario più ostico del previsto. Malissimo la doppia sfida con le squadre del Civitavecchia: maschi schiaffeggiati, le ragazze travolte dall’imbattuta capolista. L’obiettivo è provare a risalire al secondo posto per i maschi, difendere la seconda piazza per le ragazze: vale una Final Four più abbordabile.

Risultati hockey inline, serie B 3^G.: Mammuth RM – Scomed Bomporto 0-1 (ai rigori); Civitavecchia - Camaiore 3-4 dts; Anticipi Civitavecchia – Scomed 9-1; Mammuth – Camaiore 0-14.

Classifica: Camaiore punti 8, Civitavecchia 7, Scomed 5, Mammuth 1.

Femminile, 13^ G.: Devils VI - Edera TS 17-1; Tergeste TS - Torre Pellice 5-1; Milano Devils – HC Milano 1-3; Civitavecchia - Scomed 11-0; Civitavecchia – Milano Devils 1-2.

Classifica: Civitavecchia punti 42, Scomed (*) e HC Milano 30, Devils VI (*) e Tergeste (*) 18, Devils MI 17 (*) 17, Torre Pellice 5, Edera TS 0. (*) = un asterisco ogni partita in meno.

Riccardo Cavazzoni