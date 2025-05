Weekend impegnativo per le giovanili dell'HC Bondeno: sfide a Padova e Mori

Weekend molto impegnativo per le formazioni giovanili dell’HC Bondeno, che nella giornata di domenica, ha schierato in campo le formazioni Under 20, Under 16 femminile e Under 14 maschile. Sul campo Merigliano di Padova è scesa in campo, nell’ultima partita stagionale, la Under 20 di capitan Calzolari. Nonostante i gol proprio di Calzolari, Merighi e del giovane Bergamini, il Padova ha portato a casa l’intera posta, vincendo per 4-3 l’incontro. Si conclude così il campionato della formazione Under 20, che, dopo un avvio difficile, è cresciuta molto in primavera, portando a casa diversi risultati di prestigio contro avversari forti e preparati.

Questi gli atleti scesi in campo: Severini, Calzolari, Merighi, Signani, Panicali, Bergamini, Borgatti, Orsini, Mazzoni, Borghi, Costa.

A Mori sono scese in campo le ragazze della Under 16 di mister Pazzi e Hussain, che hanno affrontato le padrone di casa dell’UHC Adige. 6-1 il risultato finale per le trentine, con gol di Borgatti su corto. Prossimo impegno di campionato il 28 maggio a Padova, contro il Cus di casa.

Queste le atlete scese in campo: Baraldini, Baruffaldi, Bedani, Benati, Bergonzini, Borgatti, Bux, Campini, Cuestas, Pazzi, Scaringella e Van Onzenoort. A Bondeno, sul campo Giatti, è scesa in campo la formazione Under 14 di mister Ghisellini, nel doppio incontro con il FH Cernusco, valido per gli spareggi del girone B, per conquistare un posto alle finali. Un pareggio per 4-4 e una sconfitta per 6-4 i risultati, con l’HC Bondeno un po’ in sofferenza con il passare dei minuti e la stanchezza a togliere lucidità.