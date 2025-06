White Gym Amiata brilla alle finali nazionali Csi di Lignano Sabbiadoro

La White Gym Amiata protagonista a Lignano Sabbiadoro. La società di ginnastica artistica di Santa Fiora si è tolta grandi soddisfazioni alle finali nazionali Csi a Lignano Sabbiadoro. Undici giorni di gare infinite in categorie diverse, a cominciare dalle prestazioni delle sorelle Pecciarini. Eva nella categoria Jun. Sup.A si è laureata campionessa italiana alla specialità mini trampolino con due salti perfetti oltre che vice campionessa al corpo libero e alla trave. Nella categoria Ragazze Sup.A Isabel, con una trave da manuale, ha conquistato il titolo di vice campionessa e un corpo libero strepitoso. Matilde Montani fra le Jun. Sup.A quattordicesima alla trave e diciannovesima al trampolino. Per la categoria Ragazze Sup.B Emma Bellucci ha guadagnato un settimo posto a volteggio. Marika Sargentoni si è piazzata nona al trampolino. Camilla Catocci fra le Jun.Sup.B ha fatto suo il quattordicesimo posto al trampolino. Risultati strepitosi per le mini agoniste, di età compresa fra i sette e i dieci anni; nella categoria Tigrotte Super B bronzo per Arianna Coppi al trampolino, più un nono posto al corpo libero. Agata Mancini settima al corpo libero e nona al trampolino. Per le Super A nono posto per Daria Boscagli, più un dodicesimo al trampolino, dove Margot Laghi si classifica decima. Per la più piccola fra le Lupette Sup.A Amelia Laghi, la soddisfazione di un buon dodicesimo posto al trampolino. Tra le Allieve Medium, nona posizione assoluta per Alice Battisti più una tredicesima al trampolino. Risultato da applausi per la giovane ginnasta al suo primo anno Giulia Brambilla, che ha chiuso undicesima alla trave, tredicesima al corpo libero e diciottesima assoluta. Bene anche le Tigrotte Medium a cominciare da Sofia Ciaffarafà, Noemi Stephani, Carlotta Tridico. Aurora Tonelli, Lara Giaramita e Isabel Kasiu lasciano il segno su quegli attrezzi. Da applausi la squadra Verde delle Tigrotte che conquistano la settima posizione con il team composto da Amira Bramerini, Adele Durazzi, Maia Moroni, Lucrezia Petrucci e Ester Pjeci.