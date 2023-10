Windsurf, l'enfant prodige Medea Falcioni campionessa mondiale in Spagna

Ancona, 31 ottobre 2023 – Conclusi a Puerto Sherry, nella baia di Cadiz, Spagna, i Campionati del mondo youth e junior della tavola olimpica IQfoil. Prestazione d’eccellenza della stamurina Medea Falcioni, già campionessa europea 2023 under 15 e under 17, che si laurea campionessa del mondo under 15 e vince la medaglia di bronzo in under 17, dopo aver dominato tutta la settimana la classifica maggiore, con l’eccezionale punteggio di 18 su 14 regate (viene assegnato un punto al primo classificato di ogni prova, due al secondo e così via).

Entrata direttamente nella finale a tre delle medal series, in un meccanismo già fortemente criticato in ambito internazionale perché non meritocratico, in cui chi vince la prova, prende tutto, Medea si porta a casa una medaglia di bronzo che, certamente, non ripaga la sua costanza e il gesto atletico di tutta la settimana, ma rappresenta comunque un traguardo eccezionale per questa giovanissima atleta, tredici anni compiuti da venti giorni, che la colloca già nell’elite degli atleti giovanili della classe olimpica.

In acqua ad accompagnarla il suo coach di sempre, Giacomo Dottori, che tanta parte ha nei successi di questa incredibile atleta. Questa stagione termina con un bagaglio importante di medaglie, già guardando alla preparazione del prossimo anno.