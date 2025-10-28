Windsurf, Medea Falcioni oro europeo: "L’obiettivo? Le Olimpiadi di Brisbane 2032"

La vittoria dello scorso weekend agli Europei U19 di IQFoil ad Arzachena, in frazione Cannigione, ha regalato all’anconetana Medea Falcioni, 15 anni, un’emozione che difficilmente dimenticherà. Sul podio sardo, tra vento, sole e il suono delle onde, la giovane atleta della Nazionale di windsurf ha conquistato il titolo continentale, arricchendo il palmares dopo il successo ai Mondiali di Brest, in Francia, dello scorso luglio. Ora guarda al futuro, agli obiettivi più grandi e alle sfide che ancora l’attendono, come i prossimi Campionati italiani delle classi olimpiche, in programma da domani fino a domenica.

Falcioni, non si può neanche godere il successo agli Europei U19 che già pensa ai Cico di Palermo. "Non ci si ferma mai, ma intanto il titolo di Cannigione per me significa tanto: sia perché è una riconferma, sia per le condizioni in cui è stato raggiunto. È stata una regata imprevedibile e impegnativa mentalmente: ogni prova era diversa dall’altra e la mia settimana è partita subito con un duello contro la mia avversaria tedesca, Emma Johanna Schleicher, che ha terminato seconda (sorpassata nell’ultimo giorno di regate, ndr). La consapevolezza di essere riuscita a mantenere la calma, anche nella grand final, è sicuramente stata la soddisfazione migliore. Ora però penso subito a Palermo, con l’obiettivo di confrontarmi con i migliori e continuare a migliorare ogni giorno".

Come si sono svolte le gare e quale è stata l’avversaria più difficile da affrontare? "Ci sono state condizioni varie, purtroppo non siamo riusciti a regatare per tre giorni. Le occasioni per confrontarsi sono state poche, quindi era importante partire subito concentrati. Il lavoro fisico fatto quest’inverno ad Ancona, sul Garda e in Sicilia ha aiutato molto nei momenti più critici".

La passione per la vela nasce da piccola? "Ho iniziato quando avevo 8 o 9 anni. Il mare per me è libertà, è il luogo in cui posso esprimermi al meglio. Mi piace perché si può viaggiare, muoversi e giocare con le onde come si vuole".

Come funziona la sua disciplina: l’IQFoil? "Le competizioni si svolgono su più giorni, con prove di percorsi brevi o lunghi in base alle condizioni marine. L’ultimo giorno si disputano le medal series, le finali in cui i migliori della settimana si contendono il podio".

Come concilia studio e allenamenti? "Studio al Liceo scientifico internazionale Cambridge dell’Iis Savoia Benincasa di Ancona. La mattina frequento le lezioni, il pomeriggio esco in acqua, la sera in palestra, e poi studio. È impegnativo, ma la passione per lo sport e per lo studio mi spingono a farlo".

Ha un idolo nel mondo della vela? "Emma Wilson, campionessa del mondo, per le capacità tecniche e l’umiltà. In Italia mi ispiro ad Alessandra Sensini, una fonte di grande insegnamento".

Cosa fa nel tempo libero? "Leggo, ma mi piace anche progettare e migliorare la mia tavola da windsurf".

Qual è il suo sogno nel cassetto? "Partecipare alle Olimpiadi e magari vincere una medaglia, l’obiettivo è Brisbane 2032, in Australia. Nel frattempo, mi godo ogni allenamento e maturo esperienza".

