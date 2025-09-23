Windsurf. Successo per il ’Ballanti-Saiani’

È stato un successo il Memorial Ballanti-Saiani valido come terza tappa di Coppa Italia iQFoil Youth & Junior. Undici le prove per le categorie maschili Under 17 e Under 19 e 10 per quelle femminili. Dopo le prime due giornate caratterizzate da regate con vento leggero su percorso sprint slalom, la domenica ha regalato la variante dello sprint course, con bolina, traverso e poppa e slalom downwind a scendere.

Nell’Under 19 maschile ha vinto Edoardo Guarnati (Fraglia Vela Malcesine), con 11 punti di vantaggio sul compagno di squadra Lorenzo Maroadi; 3° l’atleta di casa Matteo Montanari (Adriatico Wind Club). Nell’Under 19 femminile successo di Vittoria Marconi (LNI Civitavecchia), davanti alla compagna di circolo Alice Evangelisti con 7 punti; terza Nicole Prandini (Fraglia Vela Malcesine).

Tra gli Under 17 maschile, dominio del figlio d’arte Pierluigi Caproni (LNI Cagliari), che ha vinto con 19 punti di margine su Matthias Bortolotti (Malcesine); terzo Davide Meccucci (Civitavecchia). Nell’Under 17 femminile vittoria di Elettra Fulgenzi (SEF Stamura).