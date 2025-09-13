’Wing Foil’ Cocchi re d’Italia tra i Master

"Mens sana in corpore sano" ammonivano i latini ed è un consiglio che Alberto Cocchi, titolare di un’azienda di informatica ad Aulla, ha recepito in pieno. L’imprenditore lunigianese, trasferitosi a Ceparana dopo il matrimonio, da sempre tiene viva la passione per gli sport all’aria aperta praticati con ottimi risultati. Dopo aver fatto mountain bike a livello agonistico, dal 2006 è passato al Kitesurf e per divertimento pratica anche surf da onda e snowboard. E’ però in una disciplina giovane e spettacolare degli sport acquatici, il Wing Foil, che lo spezzino d’adozione ma lunigianese di origine e cuore, imprenditore e padre di famiglia, è diventato leader incontrastato.

Da due anni è campione italiano Master e anche nel 2025 è in vetta alla classifica. Il Wing Foil è una disciplina nata solo pochi anni fa che si pratica su una tavola dotata di hydrofoil, un’ala immersa sotto la superficie dell’acqua che, aumentando la velocità, solleva la tavola facendola letteralmente "volare" sopra le onde. L’atleta viene spinto da una vela gonfiabile – il ’wing’ – tenuta direttamente tra le mani. Una combinazione che unisce elementi di windsurf, kitesurf e surf, richiedendo velocità, tecnica, resistenza ed equilibrio.

"Gestire un’azienda di informatica attiva da oltre trent’anni insieme al mio socio Riccardo e al tempo stesso prepararsi ad affrontare competizioni di questo livello – spiega Cocchi – significa mettere in campo organizzazione, dedizione e tanta passione. Lo sport mi insegna ogni giorno che con impegno e costanza si possono raggiungere traguardi importanti sia nella vita professionale che in quella personale". Recentemente Cocchi ha vinto la Rrd One Hour Wingfoil, gara unica al mondo sullo splendido scenario del Lago di Garda. Un’ora di pura sfida contro se stessi, il vento e il lago; un percorso tra due boe che obbliga gli atleti a continui bordi da sponda a sponda, dove resistenza fisica e concentrazione mentale vengono messe a dura prova. Bisogna strambare senza errori. Una sfida di resistenza e lucidità che Cocchi ha saputo interpretare al meglio dimostrando non solo preparazione atletica ma anche grande capacità di gestione mentale.

"È stata un’esperienza straordinaria – conclude – il Garda ha regalato condizioni perfette e il livello degli avversari era altissimo. Tornare a casa con una vittoria Master e un sesto posto assoluto mi riempie d’orgoglio e mi dà motivazioni ancora più forti per i prossimi appuntamenti. Ringrazio mia moglie Valentina per il suo supporto costante, senza il quale nulla di tutto questo sarebbe possibile. Ora lo sguardo è già rivolto a ottobre, quando rappresenterò l’Italia al Mondiale Master alle Azzorre".

Accanto al lavoro quotidiano nella sua azienda (Gamma Ufficio Srl) e agli impegni familiari, Cocchi continua così a ritagliarsi spazio per l’agonismo, portando in alto il nome dell’Italia e delle sue terre, Toscana e Liguria, in una disciplina in forte crescita internazionale.

Gianluca Bondielli