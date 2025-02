Winter Trail. Ottanta di corsa sui sentieri innevati. Ecco tutti gli atleti premiati in Campigna

Erano circa 80 gli iscritti alla corsa Campigna Winter Trail sulla neve, lungo i sentieri del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi coperti da circa 40 centimetri di coltre bianca. L’evento è stato organizzato da Forlì Trail Asd in collaborazione con l’Hotel Granduca, la Pro Loco di Corniolo e Campigna e la scuola di sci di Campigna. La corsa non era competitiva ma sono stati premiati comunque i primi cinque atleti e le prime cinque atlete. Il podio maschile ha visto trionfare al primo posto Samuele Sassoli, secondo Alessandro Lippi, terzo Mirco Casanova, quarto Matteo Checcacci, quinto Emanuele Innocenti. Mentre tra le atlete (nella foto) prima in ordine di arrivo Elena Pazzi, seconda Paola Fabbri, terza Diletta Ricci Maccarini, quarta Angela Russo, quinta Federica Massi.