Wmac on the Beach: Successo per la manifestazione di karate al Lido di Spina

Per il quinto anno consecutivo, il Bagno Huna di Lido di Spina è stato la cornice del Wmac on the Beach, la manifestazione di karate sulla spiaggia fortemente voluta e organizzata dal maestro Mauro de Marchi, presidente europeo per la sigla Wmac. Quest’anno la manifestazione è stata un successo favoloso, con 80 atleti e atlete da tutto il nord Italia che si sono avvicendati nelle varie specialità di gara, mettendosi alla prova sulla sabbia del Lido e regalando un grande spettacolo davanti al pubblico e agli arbitri Wmac e Csi.

I gruppi Karatemantova e Fly Gym di Ferrara, seguiti entrambi dal maestro Sergio de Marchi, si sono presentati in gran spolvero all’evento e hanno collezionato un successo spettacolare: nei kata di karate, medaglia d’oro per Anna Succi, Matteo Lambertini, Sergio de Marchi, Giulio Xu, Alice Siviero e Liviana Rovinetti (che si aggiudica anche l’argento nei kata con armi); argenti invece per Federica Savorelli e Michelangelo Merighi, e infine bronzi per Enrico Bulgarelli, Francesco Bonora e Sara Landi.

Sergio de Marchi si è aggiudicato anche il Grand Champion di kata, la categoria open che raccoglieva i migliori atleti dei diversi team partecipanti.

Nel Kumibo (il combattimento coi bastoni di Okinawa) sono poi arrivati gli ori di Michelangelo Merighi, Riccardo Daga e Francesca Finisguerra, gli argenti di Sara Landi, Rayan Catozzi e Francesco Bonora e i bronzi di Giulio Xu, Alice Siviero, Enrico Bulgarelli e Francesca Succi a coronamento della manifestazione.

re. fe.