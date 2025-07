World under 20. Azzurrini a Viadana per l’attesa sfida con l’Irlanda (20.30)

L’Italia U20 torna in campo (ore 20.30) allo stadio Luigi Zaffanella di Viadana, per sfidare l’Irlanda nella seconda giornata del World Rugby U20 Championship. Dopo la buona prestazione contro la Nuova Zelanda, gli azzurrini di coach Roberto Santamaria affrontano un avversario conosciuto e temibile. Lo scorso Sei Nazioni a Treviso aveva sorriso all’Italia (15-12), ma oggi i valori si riallineano: "L’Irlanda offre sempre sfide importanti, sappiamo che a questo livello le occasioni non sono infinite e dobbiamo sfruttare quel che si crea", dichiara Santamaria alla vigilia.

In campo ci saranno Todaro estremo, Drago e Ducros alle ali, Zanandrea e Casarin al centro, con Fasti e Beni in cabina di regia. Davanti, il capitano Giacomo Milano guiderà un pack determinato a mantenere l’intensità difensiva e a migliorare le fasi di conquista, cercando continuità anche nella rimessa laterale. L’Italia troverà un’Irlanda in testa al girone dopo la vittoria con bonus sulla Georgia: "Proviamo a costruire una prestazione di qualità mantenendo l’intensità difensiva e migliorando la fase offensiva dove non abbiamo sfruttato tutte le opportunità con gli All Blacks, cercando di mantenere quello che è stato fatto di buono nelle fasi di conquista" conclude Santamaria. Appuntamento a Viadana: l’azzurro della Nazionale U20 colora lo Zaffanella per un altro appuntamento di grande rugby.

Alessandro Luigi Maggi