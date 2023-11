Wrestling Red Scorpion: "Passione senza fine"

Red Scorpion, alias Fabio Giarratano, ha un grande obiettivo: portare a Imola il titolo mondiale di wrestling. E domenica ne avrà l’occasione.

Red Scorpion, intanto perché questo nome?

"È dovuto agli inizi della mia carriera: tra i 15 e i 16 anni avevo già il grande desiderio di cimentarmi sul serio in questa disciplina. Trovare e creare i nostri nomi di battaglia ci faceva sembrare il traguardo del debutto più vicino e il sogno più realizzabile. Scorpione perché è uno degli animali più temuti e pericolosi nonostante le piccole dimensioni e in questo trovai le similitudini, un ragazzino minuto e non ancora sviluppato, ma molto agguerrito. Il rosso è sempre stato il mio colore preferito simbolo di passione, battaglia e fuoco".

Quando ha iniziato?

"Cominciai con gli amici alle scuole medie perché era popolare su Italia Uno e mi piacevano gli sport da contatto. Anche se le pubblicità sconsigliavano ai ragazzi di provare a casa, noi avevamo a disposizione la palestra con tatami e materassoni. Questi sono stati i miei inizi e paradossalmente il guardare e imitare i grandi in tv mi ha dato una base molto solida. Adesso non c’è bisogno di distruggere casa e far disperare i genitori, ci sono tante scuole valide come il Bologna Wrestling Team".

Quanto c’è di vero e finzione? "Non c’è finzione: finzione vorrebbe dire senza contatto, senza un reale gesto atletico. Finzione vorrebbe dire che le mosse, i sollevamenti, i colpi vengono editati successivamente all’azione o realizzati interrompendo le riprese e ripartendo da un altra angolazione. Non è così, le mosse sono proiettate realmente e i colpi vengono dati nelle parti robuste del corpo e non sul naso, orecchie e testicoli. Il pubblico e gli appassionati lo sanno, Il wrestling è uno spettacolo e così va preso. E’ uno show che richiede grande preparazione, precisione e doti atletiche importanti. La parola finto non rende giustizia a quello che facciamo mentre spettacolo sì. Le emozioni che il pubblico prova poi sono reali e questo per noi importantissimo".

Negli Stati Uniti è un cult il wrestling e in Italia?

"In America fanno sempre tutto più in grande degli altri Paesi e sicuramente la fama del wrestling la dobbiamo agli Usa. Anche l’Europa comunque ha la sua storia nel wrestling, così come Messico, Giappone e Inghilterra. A me hanno sempre chiesto "Ma quando te ne vai in America" e io rispondo "L’Italia è stata la mia America". Se ora come ora sto girando il mondo, facendo capire insieme a tanti altri lottatori, che anche l’Italia c’è, è proprio grazie al sostegno che il pubblico, i giornali e le tv mi hanno sempre dato".

A proposito, il prossimo evento si terrà a Imola giusto?

"Questa domenica al palazzetto La Tozzona si terrà il Campionato del Mondo (dalle ore 20), dove saranno impegnati i migliori lottatori d’Europa e dove il sottoscritto, per la prima volta in carriera, combatterà per vincere il titolo del mondo detenuto da Chris Raaber. Questo sarà il match più importante della mia carriera e avrò bisogno di tutto il sostegno e il tifo. I biglietti si possono comprare in prevendita al bar ristorante ’Del Viale’ e alla Cs Tozzona (anche su www.bolognawrestlingteam.comticket".

Varie ed eventuali?

"Un’altra cosa che mi sta molto a cuore è il progetto ‘Wrestling Vs Depression’ che partirà ufficialmente il 26 novembre e che mi seguirà nei miei tour in giro per il mondo al fine di sensibilizzare e dare strumenti concreti per curare la malattia più comune in questi tempi, specialmente nei giovanissimi e nei ragazzi. Per ora è ancora un progetto embrionale, ma crescerà e si svilupperà anche grazie all’aiuto e al sostegno di tante attività e associazioni che ci aiuteranno a diffondere i messaggio e a raccogliere fondi per il bene della causa".