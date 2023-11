Wse Cup. Banini ne fa quattro. Follonica super contro Wimmis

Secondo successo del Follonica (6-2 il finale) sul Wimmis in Wse Cup. Primo tempo molto sofferto da parte del Follonica che deve sudare per passare in vantaggio contro gli svizzeri del Wimmis. La squadra di Silva gioca sotto ritmo. A sbloccare la partita ci pensa Davide Banini su tiro diretto. E poco dopo lo stesso bomber dei biancazzurri raddoppia con un tocco da vicino. Gli svizzeri vanno in gol conMeier, ma Davide Banini, ancora su punizione, segna il tris personale. Nel secondo tempo Banini segna subito il quarto sigillo personale seguito da Buralli che "buca" il portiere con un missile da fuori area. Alla festa partecipa anche Cabiddu che mette il sesto sigillo prima che lo Wimmis gonfi la rete con Brand. Successo che significa anche passaggio del turno. Follonica: Barozzi (Mugnaini); Buralli (1), Banini (4), F.Pagnini, M.Pagnini, Maldini, Bonarelli, Montigel, Cabiddu (1). All. Silva.