Wse Cup, girone di qualificazione. Un Follonica in formato super si sbarazza facilmente del Braga

Super Follonica a Braga. I biancazzurri vincono 9-3 e ipotecano il passaggio del turno. E’ un Follonica che parte a spron battuto sulla pista di Braga. I padroni di casa, che hanno anche organizzato il turno di Wse Cup, vengono sorpresi dalla rete quasi immediata di Marco Pagnini che fa secco Filipe. Passano pochi minuti e Davide Banini porta a due il vantaggio grazie ad un bel tiro dalla distanza. E’ un monologo dei biancazzurri: nella parte centrale del primo tempo segnano ancora due volte grazie a Buralli (doppietta). Il possente difensore fa secco il portiere di casa con due bordate dalla distanza. Ci pensa anche Oscar Bonarelli a mettere il sigillo alla sua serata segnando il quinto gol. E il Braga? Si batte, ma spesso sbatte su Barozzi, come succede ad Henriques che si vede parare un tiro diretto da Barozzi, poco prima che Federico Pagnini portasse a sei il vantaggio dei ragazzi del Golfo chiudendo un primo tempo da urlo. Nel secondo tempo il Braga è un’altra squadra. Complice anche qualche errore di troppo dei biancazzurri, la squadra di casa accorcia con Hugo Pinto che segna su contropiede. Il Braga ci prova ma Banini, con un tocco delizioso davanti alla porta, segna la settima rete dei maremmani. Barozzi ferma anche un rigore di Silva ma capitola sulla rete di Trabulo poco dopo. Bonarelli in contropiede porta a 8 le reti dei maremmani. La nona rete la segna Fede Pagnini ancora una volta su contropiede. I Portoghesi con Henrique vanno ancora in gol ma ormai è tardi. FOLLONICA: Barozzi (Mugnaini), Maldini, D. Banini (2), F.Pagnini (2), M. Pagnini (1), Montigel, Cabiddu, Bonarelli (2), Buralli (2). All. Silva.